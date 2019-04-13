السعودية ترحب بقرارات المجلس الانتقالي.. والملك سلمان يقدم مساعدات للشعب السوداني

أعلنت السعودية، تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وذلك في أول تعليق من المملكة على تطورات الأحداث في السودان.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ مساء السبت، ”تابعت المملكة العربية السعودية تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، والمملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق“.

وأعلنت السعودية ”دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني“، ودعت ”الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار“.

ووفقا للوكالة، فقد أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بـ“تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية“، إسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.