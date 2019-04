السعودية ترحب بقرارات المجلس الانتقالي.. والملك سلمان يقدم مساعدات للشعب السوداني

View this post on Instagram

في أول رد فعل من أحداث السودان.. السعودية تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني. . وأصدر خادم الحرمين، توجيهات للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية. . #إرم_نيوز #الملك_سلمان #السعودية #السودان#أخبار #منوعات #جديد #صور #لايك #تفاعل #اعتصام_القيادة_العامة #عوض_بن_عوف #السودان_تنتفض #المجلس_العسكري_الانتقالي #عبدالفتاح_البرهان #مدن_السودان_تنتفض #ترند #البشير#عمر_البشير #sudan