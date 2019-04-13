عبادي الجوهر يلبي معجبًا من ذوي القدرات الخاصة.. ويفاجئ مع أصالة جمهور حفله بالسعودية (فيديو )

أحيا أخطبوط العود، الفنان السعودي عبادي الجوهر، أول حفل له ضمن فعاليات جلسات السعودية الرياض، التي تنظمها شركة ”روتانا للصوتيات والمرئيات“، لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وأقيم الحفل على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، يوم الجمعة، برفقة النجمة السورية أصالة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور السعودي، الذي تفاعل مع الجلسة غناء وتصفيقًا.

وفي لفتة طيبة منه، قام النجم السعودي عبادي الجوهر بتلبية رغبة معجب من ذوي القدرات الخاصة ”أصحاب الهمم“، حيث التقط معه صورة على طريقة السيلفي.

فيما قام سالم الهندي، رئيس شركة ”روتانا“، بتصوير عبادي وأحد محبيه، كما ظهر في مقطع الفيديو، إضافة إلى تجمع المصورين بعدساتهم لتوثيق هذه اللحظة النادرة.

وخلال الحفل، فاجأ عبادي الجوهر وأصالة الجمهور السعودي، بتقديم مفاجأة فنية عبارة عن ”دويتو غنائي“، بعنوان ”قالوا ترى“، وسط إعجاب الحضور.

وأمتع عراب الفن، عبادي الجوهر، جمهوره بعدد من أغانيه ومنها: ”كلمة ولو جبر خاطر، نساي وانت الهوى وبالنسبة لي الماي، سكة سفر“.