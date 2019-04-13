بالفيديو.. منظر مهيب لتساقط الأمطار الرعدية في الرياض

بالفيديو.. منظر مهيب لتساقط الأمطار الرعدية في الرياض

المصدر: فريق التحرير

تتأثر العاصمة السعودية الرياض وعدة مناطق في المملكة لحالة عنيفة من عدم الاستقرار الجوي تسببت وستسبب في الساعات القادمة، هطول أمطار رعدية غزية مصحوبة بالبرد.

وتداول نشطاء سعوديون على مواقع التوصل مقاطع لتساقط الأمطار بغزارة في الرياض فجر اليوم، والتي كانت مصحوبة بعواصف رعدية متتابعة.

ويتوقع أن تتراجع حدة حالة عدم الاستقرار ظهر اليوم في الرياض لتميل الأجواء للاستقرار خاصة مساء وفي ساعات الليل الأولى، إلا أن فرص الأمطار ستبقى مستمرة في الشرقية.

 

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