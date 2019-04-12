السعودية تتكفل باستضافة معتمرين سودانيين مع تعذر عودتهم لبلدهم

وجهت السعودية شركات ومؤسسات العمرة في البلاد، بمواصلة استضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم مع تعذر عودتهم لبلادهم التي أغلق الجيش فيها الأجواء أمام حركة الطائرات بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتولي ضباط زمام الحكم.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر توجيهات بشأن المعتمرين السودانيين، قام على إثرها وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، بتوجيه ”جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان“.

وتضمن توجيه الوزير أيضًا قيام شركات ومؤسسات العمرة بـ“متابعة مكاتب شركات الطيران والموانئ البحرية لتأكيد حجوزات العودة الجديدة، والاستمرار في تقديم الخدمات لجميع المعتمرين السودانيين وإسكانهم“.

ولم يتضح على الفور، عدد المعتمرين السودانيين العالقين في المملكة بعد أن أنهوا مناسك العمرة، وتم إيقاف رحلاتهم للعودة بعد التطورات التي شهدتها بلادتهم الخميس.

وأطاح الجيش السوداني بالرئيس البشير بعد 30 عامًا قضاها في الحكم، قبل أن يواجه احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيه طوال الأشهر الماضية، وانتهت بتولي الجيش إدارة البلاد.