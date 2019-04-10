شرطة مكة توضح حقيقة تعرض بنك الرياض بجدة لجريمة سطو (فيديو)

نفت الشرطة السعودية مساء يوم الأربعاء تعرض أحد فروع بنك الرياض في مدينة جدة لأي جريمة سطو.

وقال المُتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، إن الأنباء التي تم تداولها عن تعرض أحد فروع بنك الرياض بجدة لجريمة سطو عارية عن الصحة.

وأوضح المسؤول الأمني أن ما حدث هو قيام شرطة محافظة جدة بالتحقيق في بلاغ وردها اليوم يفيد بقيام مواطن بتحطيم حواجز زجاجية وأجهزة حاسب آلي بالفرع بعد مشادة كلامية مع أحد موظفيه حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك“.