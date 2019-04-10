رسميًا.. جون أبي زيد سفيرًا لواشنطن في السعودية

قالت تقارير إعلامية أمريكية مساء اليوم الأربعاء إن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرًا للولايات المتحدة في السعودية.

ورشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر الجنرال أبي زيد سفيرًا لواشنطن لدى السعودية، لكن موافقة مجلس الشيوخ مشروطة لاعتماده رسميًا.

وقال البيت الأبيض في نوفمبر الماضي: إن ترامب اختار أبي زيد، الذي كان قائدًا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق، لكي يكون سفير واشنطن في الرياض.

ولا تملك الولايات المتحدة سفيرًا في السعودية منذ تولي ترامب السلطة في يناير/ كانون الثاني 2017.