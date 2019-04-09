بلومبيرغ: الإقبال على سندات أرامكو يظهر خروج السعودية من أزمة خاشقجي

تلقت أرامكو السعودية طلبات اكتتاب تتجاوز قيمتها 85 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، بما يزيد على، ثمانية أمثال المبلغ الذي أشارت التوقعات لجمعه من الإصدار والبالغ عشرة مليارات دولار.

وسجل هذا الطلب رقمًا قياسيًّا أعلى بكثير من قيمة طلبات الاكتتاب التي طرحتها قطر العام الماضي، وجذبت أوامر اكتتاب بقيمة نحو 52 مليار دولار.

ويعني هذا الإقبال أن المستثمرين مستعدون لشراء سندات أرامكو، حتى وإن حصلوا في نهاية المطاف على عائد أقل مما تعرضه السندات السيادية السعودية.

ووفقًا لوكالة بلومبيرغ الاقتصادية المتخصصة، فإنه من النادر أن تدفع سندات شركة مملوكة للدولة عائدًا أقل من الديون السيادية لتلك الدولة.

ورأت الوكالة أن هذا الطلب يعكس رغبة المستثمرين الشديدة في الحصول على أوراق عالية الجودة.

وأضافت: ”بالنسبة للمملكة العربية السعودية وأرامكو نفسها، فإن النجاح المبكر في بيع السندات يمثل تحولًا هائلًا بعد أن تجنب المستثمرون والمصرفيون في وول ستريت والشركات العملاقة المملكة لفترة وجيزة العام الماضي بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي“.

وشكلت أرامكو قائمة من البنوك الاستثمارية الدولية لدعم صفقة سنداتها؛ ما يشير إلى أن المزاج العام حول التعامل مع المملكة العربية السعودية يتغير مع انحسار تأثير أزمة خاشقجي. إذ بدا أن البنوك لا ترغب فقط في المشاركة في بيع السندات، ولكن -أيضًا- تتطلع لضمان أنها في وضع جيد في حال مضيّ المملكة قدُمًا في خطط الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، حسب بلومبيرغ.