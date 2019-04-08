نحاء القحطاني.. العثور على ”مفقودة حي لبن“ في الرياض بعد عمليات بحث مضنية

قال متطوعون وجهات رسمية سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إنهم عثروا على الشابة نحاء القحطاني التي عرفت باسم ”فتاة حي لبن“ نسبة لمكان سكنها في غرب مدينة الرياض، بعد اختفاء لمدة ثلاثة أيام.

ونقل حساب ”طرق الرياض“ الحكومي في موقع ”تويتر“ عن شقيق المفقودة نحاء، قوله إنه تم العثور على شقيقته بالفعل، موجهًا شكره لكل من شارك في البحث عن الشابة ابنة الـ 15 عامً.

وقال فالح القحطاني إن مسعفً عثر على شقيقته، وتم نقلها للمستوصف بحي لبن الذي تقيم فيه كي تتلقى العلاج، دون أن تتضح حالتها بالضبط.

شقيق #مفقوده_حي_لبن فالح القحطاني لحساب طرق الرياض:

نشكر الجهات الأمنية على ما بذلوه من جهود جبارة كما نشر الأعضاء المتطوعين الذي قاموا بالبحث عن المفقودة، ونخص بالشكر المسعف الذي قام بالعثور عليها والإبلاغ وتم نقلها للمستوصف بحي لبن. — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 8, 2019

ونشر متطوعون في عمليات البحث، مقاطع فيديو من أمام المستوصف الذي تم نقل الفتاة إليه.

#مفقوده_حي_لبن

الحمد لله تم العثور ع مفقودة حي لبن الله يقر عين والديها بها pic.twitter.com/5rg3pMNZGT — م/صالح الروقي (@sotaibi911) April 8, 2019

اللهم لك الحمد يارب

ان تم العثور على هذه الفتاه

وهي بصحة وسلامه تكاتف من أبناء الشعب السعودي????

يرفع الرأس ويثلج الصدر الله يجعلها في ميزان حسناتكم جميع .????#مفقوده_حي_لبن#نبيها_فل_يوم_السبت pic.twitter.com/bJ64p8eO04 — يحيى محمد???? (@yahya_112211) April 8, 2019

واختفت الفتاة من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض عصر يوم السبت الماضي في ظروف غامضة.

واستقطبت مناشدات عائلتها بالبحث عن ابنتهم، عدداً كبيراً من المتطوعين، فيما شغل مصير نحاء عدد أكبر من مواطنيها الذين تابعوا وساهموا في البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدر البحث عن الفتاة فيها أي موضوع آخر.