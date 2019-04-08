نحاء القحطاني.. العثور على ”مفقودة حي لبن“ في الرياض بعد عمليات بحث مضنية

نحاء القحطاني.. العثور على ”مفقودة حي لبن“ في الرياض بعد عمليات بحث مضنية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قال متطوعون وجهات رسمية سعودية، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، إنهم عثروا على الشابة نحاء القحطاني التي عرفت باسم ”فتاة حي لبن“ نسبة لمكان سكنها في غرب مدينة الرياض، بعد اختفاء لمدة ثلاثة أيام.

ونقل حساب ”طرق الرياض“ الحكومي في موقع ”تويتر“ عن شقيق المفقودة نحاء، قوله إنه تم العثور على شقيقته بالفعل، موجهًا شكره لكل من شارك في البحث عن الشابة ابنة الـ 15 عامً.

وقال فالح القحطاني إن مسعفً عثر على شقيقته، وتم نقلها للمستوصف بحي لبن الذي تقيم فيه كي تتلقى العلاج، دون أن تتضح حالتها بالضبط.

ونشر متطوعون في عمليات البحث، مقاطع فيديو من أمام المستوصف الذي تم نقل الفتاة إليه.

واختفت الفتاة من أمام منزل أسرتها بحي ضاحية لبن غرب مدينة الرياض عصر يوم السبت الماضي في ظروف غامضة.

واستقطبت مناشدات عائلتها بالبحث عن ابنتهم، عدداً كبيراً من المتطوعين، فيما شغل مصير نحاء عدد أكبر من مواطنيها الذين تابعوا وساهموا في البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصدر البحث عن الفتاة فيها أي موضوع آخر.

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