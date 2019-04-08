بالفيديو.. الكشف عن مصير ودوافع شاب سعودي ألقى بنفسه من فوق جسر بالرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض، عن تفاصيل محاولة انتحار أحد شبان المملكة، بإلقاء نفسه من فوق جسر مرتفع في العاصمة، مؤكدةً أن سيارة مرت أسفله لحظة سقوطه خففت من حدة ارتطامه وساهمت ببقائه على قيد الحياة.

وقال بيان للشرطة عقب ساعات من الحادثة التي وثقها بالفيديو كثير من المتواجدين في منطقة جسر ميدان القاهرة في وسط مدينة الرياض، إن الشاب وهو مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ألقى بنفسه من فوق الجسر ليسقط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها، مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض.

سقوط شاب ظهر اليوم من أعلى جسر ميدان القاهرة (تقاطع طريق مكة مع طريق الملك فهد) pic.twitter.com/g2MUnpOGX0 — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 8, 2019

وأضاف بيان الشرطة أن الشاب تعرض لكسر في قدمه اليمنى، وتم نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. ووفقًا للبيان ومقاطع فيديو متداولة لمحاولة انتحار الشاب، فقد فشل رجال الأمن الذين حضروا للمكان وقت الحادثة قبل ظهر يوم الاثنين، في ثني الشاب عن محاولة انتحاره، أو سحبه بالقوة من فوق الحاجز الحديدي للجسر بعد أن اعتلاه.

بحسب المتحدث لــ #شرطة_الرياض أن حالة الشاب مستقرة نسأل الله له الشفاء والعافية من الإصابة ومسبباتها لكن السؤال تصرف رجل الأمن هل كان بتخطيط ودراسة ودراية وحساب للنتائج أو كيفما اتفق إن صابت وإلا…

هل هذا التدخل من مهامه ؟ وهل كان فيه تنسيق بين الأفراد أعلى الجسر وأسفله؟ pic.twitter.com/4tESnmn7Cy — محمد القرني (@mkarne) April 8, 2019

وعزا بيان الشرطة إقدام الشاب على إلقاء نفسه من فوق الجسر وعدم الاستجابة لمحاولات ثنيه، إلى الحالة النفسية التي كان عليها، دون أن توضح تفاصيل أكثر عن السبب والظروف التي يمر بها الشاب وقادته لمحاولة الانتحار.