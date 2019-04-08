بالفيديو.. الكشف عن مصير ودوافع شاب سعودي ألقى بنفسه من فوق جسر بالرياض

بالفيديو.. الكشف عن مصير ودوافع شاب سعودي ألقى بنفسه من فوق جسر بالرياض

المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت شرطة منطقة الرياض، عن تفاصيل محاولة انتحار أحد شبان المملكة، بإلقاء نفسه من فوق جسر مرتفع في العاصمة، مؤكدةً أن سيارة مرت أسفله لحظة سقوطه خففت من حدة ارتطامه وساهمت ببقائه على قيد الحياة.

وقال بيان للشرطة عقب ساعات من الحادثة التي وثقها بالفيديو كثير من المتواجدين في منطقة جسر ميدان القاهرة في وسط مدينة الرياض، إن الشاب وهو مواطن يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ألقى بنفسه من فوق الجسر ليسقط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سيرها، مما ساهم في تخفيف حدة سقوطه على الأرض.

 

وأضاف بيان الشرطة أن الشاب تعرض لكسر في قدمه اليمنى، وتم نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة. ووفقًا للبيان ومقاطع فيديو متداولة لمحاولة انتحار الشاب، فقد فشل رجال الأمن الذين حضروا للمكان وقت الحادثة قبل ظهر يوم الاثنين، في ثني الشاب عن محاولة انتحاره، أو سحبه بالقوة من فوق الحاجز الحديدي للجسر بعد أن اعتلاه.

 

وعزا بيان الشرطة إقدام الشاب على إلقاء نفسه من فوق الجسر وعدم الاستجابة لمحاولات ثنيه،  إلى الحالة النفسية التي كان عليها، دون أن توضح تفاصيل أكثر عن السبب والظروف التي يمر بها الشاب وقادته لمحاولة الانتحار.

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