هجوم على نقطة أمنية في أبو حدرية بالدمام شرقي السعودية

كشفت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلام سعودية عن تعرض نقطة أمنية لهجوم على طريق أبو حدرية، أحد أهم الطرق في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

وقال شهود إنه ”تم الهجوم على مركز أبو حدرية التابع لقيادة الشرقية وتحديدًا الضبط الأمني (النقطة). من قبل إرهابيين واشتبكوا مع رجال الأمن وقام أحد الإرهابيين برمي قنبلة يدوية على مجموعة من قوات الأمن لكنها لم تنفجر. وتمت ملاحقتهم من قبل أمن الطرق مسافة 80 كيلومترًا حيث تمت تصفيتهم“.

وفي المجمل فقد أدت العملية لـ“مقتل وأسر عدد من الإرهابيين، وبعضهم من المطلوبين في القطيف، فيما تعرض رجال الأمن لإصابات بسيطة“ وفقًا لشهود وحسابات بمواقع التواصل.

فيما تعرض المركز نفسه للاشتعال جرّاء استهدافه بمتفجرات وقنابل ناسفة.