هجوم على نقطة أمنية في أبو حدرية بالدمام شرقي السعودية

View this post on Instagram

كشفت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام #سعودية عن تعرض نقطة أمنية لهجوم على طريق أبو حدريه أحد أهم الطرق في المنطقة الشرقية من المملكة العربية #السعودية. وقال شهود إنه ”تم الهجوم على مركز ابو حدرية التابع لقيادة الشرقية وتحديداً الضبط الأمني (النقطة). من قبل إرهابيين واشتبكوا مع رجال الأمن وقام أحد الإرهابيين برمي قنبلة يدوية على مجموعة من قوات الأمن لكنها لم تنفجر. وتمت ملاحقتهم من قبل امن الطرق مسافة 80 كيلومتر حيث تمت تصفيتهم“. وفي المجمل فقد أدت العملية لـ“عن مقتل وأسر عدد من الإرهابيين فيما تعرض رجال الامن لإصابات بسيطة ولله الحمد .“ وفقا لشهود وحسابات بمواقع التواصل. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #هجوم #أسلحة #هجوم_مسلح #الدمام #الرياض #السعودية #جدة #صور #أبو_حدرية #لايك #تفاعل #saudiarabia #ksa #news #isis