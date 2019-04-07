مهمة سعودية أولى مهام صاروخ ”سبيس إكس“ الجديد

حددت شركة SpaceX للخدمات والرحلات الفضائية الرحلة الرسمية الأولى لصاروخها العملاق Falcon Heavy، التي تصادف اليوم السابع من أبريل، وسيتم خلالها حمل القمر الصناعي السعودي Arabsat-6A المتخصص في خدمات الاتصالات، ورفيقه الصغير Hellas Sat 4/SaudiGeoSat-1، وكلاهما جزء من برنامج الاتصالات السعودي Arabsat-6G.

ويتركز استخدام قمر Arabsat-6A على إطلاق خدمات الإنترنت والبث التلفزيوني والاتصالات المشفرة وخدمات الموبايل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وذلك بمجرد وصوله إلى المدار المخصص للأقمار ذات المهام الجغرافية، محمولًا على أحدث إصدارات صاروخ سبيس إكس Block 5 Falcon Heavy.

وكانت المهمة التجريبية الأولى لصاروخ ”فالكون هيفي“ هي حمل سيارة تيسلا Roadster وكذلك سترة الفضاء الجديدة Starman في رحلتهما إلى المريخ خلال فبراير الماضي، وكانت مهمة افتتاحية للاحتفال بإطلاق الصاروخ العملاق.

ويحمل أحدث إصدارات الصاروخ قدرة أكبر بنسبة 10% من الإصدارات السابقة، وهذا سيرفع قوة الإطلاق الخاصة بالصاروخ، ما سيزيد من معدل الأمان الخاص بالصاروخ خلال خروجه من الأرض متجهًا نحو وجهته في الفضاء الخارجي.

ويعتبر Falcon Heavy من أهم الخطوات التي رفعت من مستوى المهام والرحلات الفضائية والتي جعلت من حلم حمل كم ضخم من حمولات المؤن والمعدات إلى محطة الفضاء الدولية، وكذلك توصيل أقمار صناعية ومعدات عملاقة تزن مئات الأطنان، أمرًا ممكنًا، وكذلك أقل تكلفة من الرحلات الماضية، خاصة مع تركيز شركة سبيس اكس على استخدام صواريخ الإطلاق أكثر من مرة في عمليات إطلاق متعددة عبر تطوير أساليب إعادتها إلى الأرض بعد إنهاء مهمتها في الفضاء بشكل آمن يحافظ على قدراتها على الطيران وكذلك مع عمل صيانة دورية لها.