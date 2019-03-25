قبل القمة العربية.. الملك سلمان يزور تونس الخميس المقبل

المصدر: أ ف ب

ذكرت الرئاسة التونسية، مساء اليوم الإثنين، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سيقوم بزيارة رسمية، يوم الخميس المقبل، إلى تونس.

ومن المقرر أن يلتقي الملك سلمان الرئيس الباجي قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد، قبل أن يشارك في قمة الجامعة العربية، يوم الأحد المقبل.

وستشكل الزيارة فرصة لتونس لاقتراح مشاريع من المحتمل أن تجذب استثمارات سعودية جديدة، إذ يبلغ حجم هذه الاستثمارات حاليًا ملياري دينار؛ ما يُعادل 600 مليون يورو.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن الملك سيرافقه وفد يضم أكثر من ألف شخص؛ من أجل الزيارة الثنائية وحضور القمة العربية، التي ستليها ندوة اقتصادية عربية – صينية في الثاني من شهر نيسان/أبريل المقبل.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توقف في تونس، نهاية نوفمبر الماضي، في طريقه إلى المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وبعد زيارة ولي العهد، قدمت الرياض، في شهر كانون الثاني/يناير، منحة بقيمة 500 مليون دولار وتسهيلات بقيمة 200 مليون دولار لشراء المحروقات، حسب السلطات في تونس.