عُرف بـ“مستشار الملوك“.. من هو الشيخ ناصر الشثري الذي زاره الملك سلمان؟ (فيديو)

عُرف بـ“مستشار الملوك“.. من هو الشيخ ناصر الشثري الذي زاره الملك سلمان؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

وثق نجل الشيخ ناصر الشثري، مشاري بن ناصر الشثري، زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوالده أمس الأحد، وذلك للاطمئنان عليه.

وعبر حسابه على موقع ”تويتر“، كتب مشاري الشثري: ”سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قبل قليل في زيارة لوالدي معالي الشيخ ناصر ابوحبيب الشثري بمنزلنا يعجز اللسان لتقدير وفاء هذا الرجل“.

ودأب الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيارة الشيخ ناصر، الذي عانى من المرض طوال سنوات، حيث سبق وأن زاره في المستشفى، كما سبق أن زاره بمنزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.

وعُرف الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري بـ“مستشار الملوك“، حيث عاصر عددًا من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

وعمل الشيخ ناصر، وهو ابن العلامة المعروف عبدالعزيز الشثري، مستشارًا بالديوان الملكي، وتمتع طوال حياته بصلات قوية ومميزة مع قادة دول الخليج، وقد اشتهر بمجلسه الذي يحضره الأمراء والعلماء والأعيان ورجال الأعمال والإعلاميون وغيرهم، بشكل يومي.

ويعتبر نجل الشيخ ناصر، سعد الشثري، والذي حضرمنزل والده أثناء زيارة الملك سلمان الأخيرة، أحد علماء المملكة البارزين.

وخضع الشيخ ناصر الشثري قبل 6 سنوات لعملية جراحية في القلب.

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