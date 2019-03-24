تركي الدخيل يوضح حقيقة فيديو آل الشيخ في أبوظبي‎

رد السفير السعودي لدى الإمارات، تركي الدخيل، على الأنباء المغلوطة بشأن مقطع فيديو متداول من زيارة رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ إلى منزل أحمد خليفة السويدي في أبوظبي.

وقال تركي الدخيل، عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“ تعليقًا على الفيديو ”انتشر هذا المقطع مع معلومات مغلوطة.. الحقيقة أن معالي تركي آل الشيخ يعزي أحمد خليفة السويدي بمنزله بأبو ظبي بوفاة حرمه“.

وتابع السفير السعودي، ”من خلق أبو خليفة وإكرامه لضيفه أراد أن يودعه إلى الخارج.. أبو ناصر يحلف عليه ألا يخرج تقديرًا ومحبة لرجل من رجال الدولة وأعوان زايد رحمه الله.. غير ذلك كذب“.