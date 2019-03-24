الإفراج عن الجنديين السعوديين المختطفين في ”الجوف“ اليمنية

أكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، مساء الأحد، إطلاق سراح الجنديين السعوديين المختطفين منذُ نحو 12 يومًا، لدى عناصر مسلحة تتبع قبيلة (بني عوف).

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”قائد المجموعة المسلحة التي اختطفت الجنديين السعوديين، سلمهما وسلم نفسه إلى قوات التحالف العربي ممثلة بالقوات السعودية المتواجدة في محافظة الجوف“.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن ”الوساطة التي شكّلها عدد من مشايخ القبائل في مدينة الجوف في وقت سابق، نجحت في التوسط لدى الخاطفين، والوصول إلى حل أفضى أخيرًا إلى تسليم الجنديين السعوديين“.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن ”الإفراج عن الجنديين تم عبر وساطة قبلية قادها شيوخ من محافظة الجوف، بعد أن أرسل قائد القوات المشتركة السعودي فهد بن تركي، مندوبين عنه لمرافقة الوساطة التي قادت الجهود بين الطرفين“.

ووفقاً لوسائل الإعلام، التقى الوسطاء بقائد عملية الاختطاف مبارك ساقيان، الذي سلم المختطفين بعد مقابلة مندوبي بن تركي.