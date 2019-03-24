وزارةالطاقة: السعودية تطرح عقد مشروع شمسي جديد في مكة‎

كشفت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، عن أن المملكة تعتزم طرح عقد لبناء مشروع طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاوات في مكة.

وأضافت أن المحطة جزء من خطة أوسع نطاقاً لتشييد مشروع طاقة شمسية قدرة 2600 ميغاوات في منطقة مكة المكرمة، سيجري تنفيذه على مراحل، لكنها لم تذكر موعدًا لإتمام المشروع.

ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وضيوف الرحمن، بالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، وسيتم تنفيذه على مراحل، منها 600 م.واط سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة، وصندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه بتنفيذ 2000 م.واط بشكل مباشر. — وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (@SaudiMEIM) March 24, 2019

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها بتويتر: ”وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف على مشروع تطويرها، ومعالي @ Khalid_AlFalih مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط“.

وأضافت: ”ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وضيوف الرحمن، بالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، وسيتم تنفيذه على مراحل، منها 600 م.واط سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة، وصندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه بتنفيذ 2000 م.واط بشكل مباشر“.