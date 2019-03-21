الوليد بن طلال يتبرع بمليون دولار لضحايا مسجدي نيوزيلندا

الوليد بن طلال يتبرع بمليون دولار لضحايا مسجدي نيوزيلندا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي أسسها الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزير، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وسقط فيه 50 قتيلًا ومثلهم من الجرحى.

وذكرت المؤسسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: ”.. 50 ضحية بجوار ربهم في حادث نيوزيلندا الإرهابي. دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بمليون دولار“.

من جهته ، أعاد الأمير الوليد إعادة تغريدة مؤسسته الخيرية معلقًا: ”ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعًا“.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في كرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

وتمكنت السلطات النيوزلندية من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

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