الوليد بن طلال يتبرع بمليون دولار لضحايا مسجدي نيوزيلندا

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي أسسها الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزير، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وسقط فيه 50 قتيلًا ومثلهم من الجرحى.

وذكرت المؤسسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: ”.. 50 ضحية بجوار ربهم في حادث نيوزيلندا الإرهابي. دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بمليون دولار“.

آمنين، مصلين، يدعون ربهم بسلام

٥٠ ضحية بجوار ربهم في #حادث_نيوزيلاندا_الإرهابي

دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بميلون دولار

Terrorism is the scourge of humanity, it must be excised by all

We stand in support of #New_Zealand victims by pledging 1M$ to our brothers & sisters pic.twitter.com/gkuOoisaJZ

