الوليد بن طلال يتبرع بمليون دولار لضحايا مسجدي نيوزيلندا

أعلنت مؤسسة الوليد للإنسانية، التي أسسها الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبدالعزير، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار لصالح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضي، وسقط فيه 50 قتيلًا ومثلهم من الجرحى.

وذكرت المؤسسة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: ”.. 50 ضحية بجوار ربهم في حادث نيوزيلندا الإرهابي. دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بمليون دولار“.

آمنين، مصلين، يدعون ربهم بسلام

٥٠ ضحية بجوار ربهم في #حادث_نيوزيلاندا_الإرهابي

دورنا يكمن في دعم أسر الشهداء بميلون دولار Terrorism is the scourge of humanity, it must be excised by all

We stand in support of #New_Zealand victims by pledging 1M$ to our brothers & sisters pic.twitter.com/gkuOoisaJZ — الوليد للإنسانية (@alwaleed_philan) March 21, 2019

من جهته ، أعاد الأمير الوليد إعادة تغريدة مؤسسته الخيرية معلقًا: ”ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعًا“.

ما حدث بنيوزيلندا لا يقبله لا عقل ولا دين، فأن نقف ضد الإرهاب هو واجبنا جميعاً Terrorism is against every religion and all logic. To counter it is incumbent upon us all https://t.co/57sCpTQxUo — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 21, 2019

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في كرايست تشيرتش النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

وتمكنت السلطات النيوزلندية من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.