أمير الرياض يعتذر علنًا لطالب جامعي (فيديو)

View this post on Instagram

في خطوة لافتة، قدم أمير منطقة #الرياض #فيصل_بن_بندر في المملكة العربية #السعودية اعتذارا علنيا لأحد طلاب جامعة ”#الملك_سعود“، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مبنى كلية التمريض بالجامعة، أمس الثلاثاء. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #السعودية #الرياض #جدة #سعوديين #فيديو #لايك #تفاعل #تغريدة #طالب #أمير #أمير_سعودي #ksa #video #prince #saudiprince #riyadh #saudi #news