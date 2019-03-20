أمير الرياض يعتذر علنًا لطالب جامعي (فيديو)

في خطوة لافتة، قدم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في المملكة العربية السعودية اعتذارًا علنيًا لأحد طلاب جامعة ”الملك سعود“، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مبنى كلية التمريض بالجامعة، أمس الثلاثاء.

وابتدأ الأمير كلامه بالقول: ”الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لم أعدّ كلمة وليس لي كلمة، لكني هذا الصباح فوجئت بتغريدة على تويتر من الأخ خالد في حسابه يقول بأنه منع هو وزملاؤه من الوصول للكلية بسياراتهم هذا اليوم، حقيقة هذا الكلام مؤثر جدًا، لأنه يمكن أن منظم المناسبة لم ينتبه لحق الطالب بالوصول لكليته بيسر وسهولة، وهذا أمر مهم جدًا، وأنا أعتذر بهذه الكلمة للأخ خالد عما حصل له ولزملائه، وأرجو أن يقبلوا هذا الاعتذار، وأطلب من معالي مدير الجامعة وزملائه بالجامعة ألا نحرم طالبًا من حق من حقوقه بتواجده بكليته بسيارته بيسر وسهولة (..)“.

وكان طالب طب يدعى ”خالد“ قد كتب في حسابه على ”تويتر“، أمس الثلاثاء، أنه فوجئ بعدم وجود مواقف لسيارات الطلبة، وذلك بسبب زيارة أمير منطقة الرياض للجامعة، ما اضطرهم لقطع مسافة طويلة، موجهًا اللوم للمسؤولين لعدم إبلاغهم بالزيارة.

ولاحقًا، أعاد الطالب خالد مشاركة كلمة أمير منطقة الرياض واعتذاره له ولزملائه، مبينًا سرعة تجاوب الأمير مع تغريدته.