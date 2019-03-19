بالفيديو.. هكذا ستبدو مدينة الرياض بعد انتهاء مشروعاتها البيئية العملاقة الأربعة

نشر موقع ”التواصل الحكومي“ الرسمي في السعودية، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو وصورًا توضيحية للشكل الذي ستظهر فيه مدينة الرياض بعد الانتهاء من أربعة مشاريع ترفيهية وبيئية عملاقة، أعلن إطلاقها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

والمشاريع الجديدة، هي مشروع ”الرياض الخضراء“ و“الرياض آرت“ و“المسار الرياضي“ و“حديقة الملك سلمان“، وتبلغ تكلفة إنجازها 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

وأظهر مقطع فيديو بثه حساب ”التواصل الحكومي“ التابع لوزارة الإعلام، في موقع ”تويتر“، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشرح لوالده الملك سلمان، عن مجسمات وصور ومقاطع فيديو للمشاريع الأربعة الجديدة.

"نجاح المشاريع في الرياض سيصبح نموذجًا إن شاء الله يطبق في المناطق الأخرى" – سمو ولي العهد خلال شرحه لخادم الحرمين الشريفين عن #مشاريع_الرياض_الكبرى. pic.twitter.com/oLt5L7mvDN — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 19, 2019

كما نشر القائمون على الحساب، صورًا توضيحية لما سيتضمنه مشروع المسار الرياضي، من مرافق رياضية، ومعالم بارزة، وبرج رياضي متكامل ومسارات طويلة لهواة الدراجات وركوب الخيل والمشي.

مرافق رياضية، ومعالم بارزة، وبرج رياضي متكامل، في مشروع المسار الرياضي.. يطلقه خادم الحرمين الشريفين، ضمن #مشاريع_الرياض_الكبرى pic.twitter.com/ptDxulwrez — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 19, 2019

وتضمن مقطع فيديو آخر، شرحًا عن ”مشروع الرياض الخضراء“ الذي يتضمن زراعة ملايين الأشجار في المنازل، والأرصفة، والحدائق، بما يسهم في تغيير جذري لشكل مدينة الرياض وطقسها الحار.

وتضمنت رسوم أخرى، شرحًا لمشروع ”حديقة الملك سلمان“ التي ستكون الأكبر عالميًا بمساحة تفوق الـ 13 كيلو مترًا مربعًا، ويتمكن 75 بالمئة من سكان المدينة الوصول إليها في غضون نصف ساعة.

ويشرح مقطع فيديو آخر، تفاصيل مشروع ”الرياض آرت“، والذي يهدف إلى تحويل مدينة الرياض لمتحف فني مفتوح، بأكثر من 1000 مَعلم فني، من إبداع فناني المملكة والعالم، بما في ذلك تشييد بوابات لمدينة الرياض، وجسور إبداعية فيها.

أن تتحول الرياض لمتحف فني مفتوح، بأكثر من 1000 مَعلم فني، من إبداع فناني المملكة والعالم، ذلك ما يعمل عليه #مشروع_الرياض_آرت. #مشاريع_الرياض_الكبرى pic.twitter.com/xliQFht3fG — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) March 19, 2019

ويقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي يقود خطط التغيير في بلاده، إن ”نجاح المشاريع في الرياض سيصبح نموذجًا إن شاء الله يطبق في المناطق الأخرى“.