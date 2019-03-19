بعد محاولته اتهام السعودية.. كشف سر فضيحة أغنى رجل في العالم وعشيقته

تكشفت تفاصيل جديدة بشأن السر وراء افتضاح أمر رسائل جنسية تبادلها جيف بيزوس -أغنى رجل في العالم- وعشيقته لورين سانشيز مقدمة البرامج السابقة التي كان يقيم معها علاقة.

وذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن الرسائل سرَّبها شقيق عشيقة بيزوس، إذ دفعت مجلة ”ناشونال إنكوايرر“ مبلغ 200 ألف دولار للحصول على الرسائل.

ونشرت المجلة الأسبوعية الأمريكية -نهاية كانون الثاني/يناير- الرسائل.. وفي مطلع السنة أعلن الملياردير طلاقه من زوجته ماكنزي، بعد زواج دام 25 عامًا.

وكان بيزوس -وهو أيضًا مالك صحيفة ”واشنطن بوست“- زعم أن مجلة ”إنكوايرر“ تحاول ابتزازه من أجل تعديل المواقف السياسية لصحيفة ”واشنطن بوست“.

وألمح بيزوس إلى احتمال أن يكون تصرف ”انكوايرر“ ذا صلة بالمملكة العربية السعودية، مشيرًا في ذلك إلى الحملة المتواصلة التي تشنها ”واشنطن بوست“ على السعودية.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن أشخاص ضالعين في هذه القضية قولهم، إن شقيق عشيقة بيزوس مايكل سانشيز، باع هذه الرسائل النصية القصيرة.

ورفض هذا الأخير -وهو من مؤيدي الرئيس الأمريكي- التعليق على عملية البيع هذه واصفًا أيّاها بأنها ”إشاعة قديمة“.

وكان غافن بيكر -الذي كلفه بيزوس بالتحقيق في مصادر المجلة- أكد في شباط/فبراير بمقابلة مع مجلة ”ديلي بيست“ أن ”ثمة خيوطًا جدية تشير إلى دوافع سياسية“.

ويملك بيزوس -وهو أغنى أغنياء العالم- صحيفة ”واشنطن بوست“ التي يصفها دونالد ترامب بأنها ”عدوة الشعب“ ومصدر ”للأخبار الكاذبة“.