وزير سعودي سابق سيصلي على ضحايا هجوم نيوزيلندا

وزير سعودي سابق سيصلي على ضحايا هجوم نيوزيلندا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن الشيخ الدكتور محمد العيسى، سيتوجه لنيوزيلندا ليقوم بواجب العزاء والصلاة على ضحايا الهجوم الإرهابي داخل أحد المساجد.

وتقلد الشيخ الدكتور محمد العيسى عدة مناصب أبرزها، منصب وزير العدل في عام 2009، ثم منصب مستشار بالديوان الملكي عام 2012، واختير في عام 2016 أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي ورئيسًا للهيئة العالمية للعلماء المسلمين.

وراح ضحية الهجوم الذي وقع بمسجدين في نيوزيلندا، يوم الجمعة، 49 شخصًا فيما أصيب 48 آخرون، من بينهم أطفال، وتراوحت الإصابات بين طفيفة وخطيرة.

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