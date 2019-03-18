وزير سعودي سابق سيصلي على ضحايا هجوم نيوزيلندا

أعلنت رابطة العالم الإسلامي ومقرها مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أن الشيخ الدكتور محمد العيسى، سيتوجه لنيوزيلندا ليقوم بواجب العزاء والصلاة على ضحايا الهجوم الإرهابي داخل أحد المساجد.

الشيخ د. #محمد_العيسى يزور #نيوزيلندا بمشيئة الله تعالى؛ لتقديم واجب العزاء، والصلاة على الشهداء، والاطمئنان على المصابين، جراء العمل الإرهابي الفاجع؛ وذلك باسم الشعوب الإسلامية من المقر الرئيس لرابطتهم حيث قبلة المسلمين ومرجعيتهم من #مكة_المكرمة بالمملكة العربية #السعودية. pic.twitter.com/3wqD6Q0zxD — رابطة العالم الإسلامي (@MWLOrg) March 18, 2019

وتقلد الشيخ الدكتور محمد العيسى عدة مناصب أبرزها، منصب وزير العدل في عام 2009، ثم منصب مستشار بالديوان الملكي عام 2012، واختير في عام 2016 أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي ورئيسًا للهيئة العالمية للعلماء المسلمين.

وراح ضحية الهجوم الذي وقع بمسجدين في نيوزيلندا، يوم الجمعة، 49 شخصًا فيما أصيب 48 آخرون، من بينهم أطفال، وتراوحت الإصابات بين طفيفة وخطيرة.