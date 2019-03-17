بالفيديو.. داوود الشريان يفتح ملف وزارة الإسكان السعودية ومشروعها المتعثر ”أرض وقرض“‎

هاجم الإعلامي السعودي داوود الشريان، وضيوف برنامجه الذي يحمل اسمه، في حلقة يوم الأحد، مشروع وزارة الإسكان الذي أطلقته قبل سنوات تحت اسم ”أرض وقرض“ وتسبب بجدل وصل في بعض الحالات إلى القضاء بين الوزارة والموقعين على عقود المشروع معها.

واستضاف الإعلامي المخضرم في برنامجه الحواري، عدداً من المتضررين من مشروع ”أرض وقرض“ في مدينة الرياض، بجانب الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري، فيما امتنعت وزارة الإسكان عن إرسال أي ممثل لها في البرنامج رغم مناشدات مقدم البرنامج.

وبدأ البرنامج بعرض تقرير عن المشروع ولقاء عدد ممن وقعوا على عقود مع وزارة الإسكان تنص على أن تمنحهم الوزارة أرضاً ليبدءوا بالبناء وفق قدراتهم المادية لحين صرف قروض لهم، وهو مالم يحصل.

تقرير حلقة الليلة يتناول موضوع #ارض_وقرض_مع_داود

"مواطنون ينتظرون إجابات وحلول"

حصرياً على قناة #SBC

كما يمكنكم مشاهدة الحلقة مباشرة على موقع شاشتكم https://t.co/7F39BnTpn1 pic.twitter.com/pu8ZfawA6J — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

وانتقد ضيوف الشريان وزارة الإسكان، وقالوا إنها ورطتهم في المشروع ولم تلتزم ببنود العقد الموقع من خلال عدم صرف قروض لها ومنعهم من البناء في إحدى المراحل.

مساعد الغامدي:" 188 شخص موجودين في مخطط غرب المطار وقعنا عقد مع وزارة الإسكان وألزمونا بالبناء خلال سنة أو تسحب منا الارض ووعدونا بإعطاء القرض اثناء مبادرتنا بالبناء"

"عندما بدينا واشتغلنا فترة قالوا وقفوا ممنوع الدخول"#ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/1CtpZRbwxx — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

ووجه ضيوف الشريان وبينهم من تحدث عبر الهاتف، مناشدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للتدخل في صالحهم بخلافهم مع وزارة الإسكان.

#داود : الحين الوزارة قلنا لهم تعالوا موب جاين بس احامي عنهم انا !!

قالولك والله ما قلنا لك ياخوي !!

مساعد الغامدي : وقعنا معها الوزارة عقد على إن تبدأ بعد 12 شهر بالخصم من رواتبنا لصالح الوزارة #ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/V9o79gpt2H — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

اتصال من ام ابراهيم :" انا عطوني #ارض_وقرض وأخذوا تعريف بالراتب و وقعت العقد وبصمت واستلمت الأرض على الطبيعة وطلعت رخصة بناء و خلصت اموري و ساويت مخطط ويوم بنبني قالوا سحبت الأرض !!"

خسرت ودفعت للمكتب والمخطط واخذت قرض وللان ما صار لنا شي#ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/VaaAj3lqSd — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

عبد الحميد العمري: " الآم قاعدة تضاف على الآم الي قاعدة تتسبب فيها وزارة الاسكان"

والله لا اقصد ان استهدف وزارة الاسكان ا انتقدها ولكن شهود الله في الأرض،

مساعد الغامدي:" نحن على ثقة تامة أن خادم الحرمين وولي عهده لن يرضوا بالشيء هذا نهائياً "#ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/IpPf8HH5oX — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

وقرأ الشريان خلال البرنامج، نص طويل لحكم قضائي صدر من إحدى محاكم الاستئناف في المملكة، لصالح أحد المواطنين السعوديين في خلافه مع وزارة الإسكان حول المشروع ذاته.

واقترح الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري، أن تدفع وزارة الإسكان تعويض 95 مليون للمتضررين وعددهم 188 مواطناً من الجنسين.

عبد الحميد العمري يطرح حل للمشكلة :" تدفع وزارة الإسكان تعويض 95 مليون، لأن كثير منهم متعطل ومتوقفة خدماته "

عندنا مشكلة ان عندنا كثير من الوزارات اذا جا وزير جديد قال الي قبلي امسحوه ونبدا من جديد نخترع العجلة من جديد!!#ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/kweEDyxGAI — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

مساعد الغامدي:" انا دفعت 400 ألف عظم كامل مع تأسيس كهرباء وسباكة، وتحملت إيجارات 4 سنوات ومعاناة 50 كلم بين بيتي وبين الموقع"

"الناس ماوجدوا جواب من وزارة الاسكان وجابوا أغراضهم ، الحديد مصدي والاسمنت بلك" #ارض_وقرض_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/HfHwXCDi7D — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 17, 2019

وتسعى وزارة الإسكان عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعمل الوزارة على حل أزمة شراء المساكن في السعودية، لكن خططها عادة ما تتعرض للانتقاد، منذ أن توقف صندوق التنمية العقاري الحكومي عن منح قروض بلا فوائد لقوائم المسجلين، وتحويلهم للبنوك الخاصة.