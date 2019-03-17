بالفيديو.. داوود الشريان يفتح ملف وزارة الإسكان السعودية ومشروعها المتعثر ”أرض وقرض“‎

بالفيديو.. داوود الشريان يفتح ملف وزارة الإسكان السعودية ومشروعها المتعثر ”أرض وقرض“‎

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

هاجم الإعلامي السعودي داوود الشريان، وضيوف برنامجه الذي يحمل اسمه، في حلقة يوم الأحد، مشروع وزارة الإسكان الذي أطلقته قبل سنوات تحت اسم ”أرض وقرض“ وتسبب بجدل وصل في بعض الحالات إلى القضاء بين الوزارة والموقعين على عقود المشروع معها.

واستضاف الإعلامي المخضرم في برنامجه الحواري، عدداً من المتضررين من مشروع ”أرض وقرض“ في مدينة الرياض، بجانب الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري، فيما امتنعت وزارة الإسكان عن إرسال أي ممثل لها في البرنامج رغم مناشدات مقدم البرنامج.

وبدأ البرنامج بعرض تقرير عن المشروع ولقاء عدد ممن وقعوا على عقود مع وزارة الإسكان تنص على أن تمنحهم الوزارة أرضاً ليبدءوا بالبناء وفق قدراتهم المادية لحين صرف قروض لهم، وهو مالم يحصل.

وانتقد ضيوف الشريان وزارة الإسكان، وقالوا إنها ورطتهم في المشروع ولم تلتزم ببنود العقد الموقع من خلال عدم صرف قروض لها ومنعهم من البناء في إحدى المراحل.

ووجه ضيوف الشريان وبينهم من تحدث عبر الهاتف، مناشدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للتدخل في صالحهم بخلافهم مع وزارة الإسكان.

وقرأ الشريان خلال البرنامج، نص طويل لحكم قضائي صدر من إحدى محاكم الاستئناف في المملكة، لصالح أحد المواطنين السعوديين في خلافه مع وزارة الإسكان حول المشروع ذاته.

واقترح الكاتب الاقتصادي السعودي عبدالحميد العمري، أن تدفع وزارة الإسكان تعويض 95 مليون للمتضررين وعددهم 188 مواطناً من الجنسين.

وتسعى وزارة الإسكان عبر عدد من الخطط والمشاريع التي تديرها، لرفع نسب التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتعمل الوزارة على حل أزمة شراء المساكن في السعودية، لكن خططها عادة ما تتعرض للانتقاد، منذ أن توقف صندوق التنمية العقاري الحكومي عن منح قروض بلا فوائد لقوائم المسجلين، وتحويلهم للبنوك الخاصة.

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