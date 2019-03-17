بين مؤيد ورافض لها.. السعوديون منقسمون بشأن حملة تطالب بـ“ترحيل السوريين“ من المملكة

أثارت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأحد، يدعو مطلقوها لترحيل السوريين المقيمين في المملكة إلى بلادهم، انقسامًا كبيرًا بين أبناء أكبر بلد خليجي يستضيف مئات آلاف السوريين بالفعل.

ويقول مطلقو ومؤيدو الحملة التي تتخذ من موقع ”تويتر“ واسع الانتشار في السعودية، ساحة رئيسية لها، إن الصراع الرهيب الذي شهدته سوريا في السنوات الماضية، هدأ وبدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجيًا.

ووجد وسم الحملة ”#ترحيل_السوريين_مطلب“، تفاعلًا لافتًا من قبل مغردين سعوديين انقسموا فيا بينهم حول مطلب الحملة بين مؤيد له ومعارض، ليتحول النقاش حول وجود السوريين في السعودية إلى قائمة أكثر المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

#ترحيل_السوريين_مطلب

انتهت الازمة السورية ، والوضع صار امان في بلادهم ليش للحين باقين ويعيشون معنا بامتيازات لدرجة المدارس والجامعات وبعض الوظائف اخذوها من المواطن السعودي ، ليست عنصرية ولكن أزمة وانتهت ويجب أن يرجعوا لكي يعمروا أوطانهم ف جلوسهم هنا ليس له فائدة إلا عبىذ علينا . — خالد عبدالعزيز MBS (@KZ_MBS) March 16, 2019

وينتمي مؤيديو الحملة لقسم كبير من السعوديين الذين لا يحبذون استضافة بلادهم لأكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويؤيدون على الدوام حملات تظهر بين فترة وأخرى تطالب بتقليل عدد أولئك الوافدين الذين يحمّلونهم السبب في ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

اكثر من ٧٠ ٪ منهم مخربين ومخالفين لأنظمة العمل ولا يحترموا القوانين لكن نقول ان شاءالله ترجع الحياة في سوريا ويرجعون معها .

#ترحيل_السوريين_مطلب — مُتيم الهلال (@motiam_alhilal) March 17, 2019

#ترحيل_السوريين_مطلب شعبي

السوريين متبطحين بالوطن

تزوجوا سعوديين

أغلبهم مخابرات وشبيحة

مارسوا الرذيله

مارسوا السرقه

السوريات شوهوا صوره الفتاه السعوديه

سيطروا على الاعلام

عملوا بالسنابات دعايات يدعون فيها أنهم سعوديات

يجب #ارجاع_السوريين_الى_وطنهم pic.twitter.com/mEHPXRrduf — H. N (@HM22_135) March 16, 2019

????كانوا يتمنون أن يحصلوا على تأشير عمل إلى السعودية حتى أن وصل سعر التأشيرة في السوق السوداء إلى 50 ألف ريال، ولكن بسبب الحرب دخلوا الى السعودية مجاناً؟

????بسبب الحرب دخل إلى الأراضي السعودية الصالح و الطالح من السوريين، عدد كبير منهم من الشبيحة و المجرمين ????#ترحيل_السوريين_مطلب https://t.co/Ag46RMyYkd — MBS???????? محمد بن عبدالعزيز (@506MBS) March 17, 2019

ويرى معارضو الحملة، أنها ذات مضمون عنصري، ويشكك بعضهم فيها، ويقولون إن الحرب في سوريا لم تنته، كما أن أساسيات الحياة غير موجودة هناك، فيما يشاركهم سوريون مقيمون في السعودية الرأي ذاته، ويقول فريق منهم إنهم ولدوا ودرسوا في السعودية برفقة عائلاتهم التي تعمل في البلاد منذ عقود.

#ترحيل_السوريين_مطلب

نعم انا مواطن مقيم خلقت من جنسية لم اختارها وهي السورية لكن شغفي وعشقي لبلاد الحرمين الشريفيين اكثر من اي بلد ثاني انتمائي لهذا البلد الشريف

١-لأنني ولدت فيه

٢-عشت به طفولتي

٣-تربيت داخل هذا الوطن العظيم

٤-درست وتعلمت وعملت في انحاء المملكة

لهذا انا اعشق ???????? pic.twitter.com/ftuV0DON4w — Yaman Sultan???????????????? (@Y1Sultan) March 17, 2019

#ترحيل_السوريين_مطلب هاشتاق ملغوم و تفاعله وهمي الله يلعنهم يسببون فتن pic.twitter.com/sGJBxU7aI9 — ‏ ﮼عز‏﮼الغامدي???? (@al_jnrl) March 17, 2019

صاحب التاق #ترحيل_السوريين_مطلب تاقكم تفوح منه رائحة الكره والعنصرية ولكن هل تريد ميركل ان تكون اكثر عروبة واسلام منا؟ اسف لاخواني واخواتي السوريين لا تؤاخذونا على سفهاء تويتر انتم في بلدكم الثاني وبين اهلكم وحياكم الله pic.twitter.com/uyHKNM8Dsx — سعود الفوزان (@saudfozan1) March 17, 2019

وكان عدد السوريين في السعودية قبل العام 2011 نحو ربع مليون سوري، لكن المملكة استضافت بعد اندلاع الحرب هناك نحو ضعفي ذلك العدد بتأشيرات زيارة مؤقتة، غير أن البعض منهم بقي في المملكة التي تساهلت مع مخالفاتهم لنظام الإقامة بسبب ظروف بلادهم، كما هو الحال مع جنسيات أخرى مثل اليمن.