عمرو دياب يحيي حفله الثاني في السعودية.. تعرف على التفاصيل

يستعد المطرب المصري عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي الثاني في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، يوم 22 مارس الجاري، ليلحق بذلك جدول حفلات ”موسم الشرقية“، التي تقيمها إدارة مهرجان موسم الشرقية الغنائي.

وأعلن الموقع الرسمي للمهرجان عن تواجد فرنش مونتانا، مغني الراب الأمريكي ذو الأصل المغربي، والمغني الأمريكي إيكون، مع عمرو دياب، في نفس اليوم.

وتنوعت أسعار التذاكر، فجاءت أسعار الجالسين في الصفوف الأولى من المسرح 1995.00 ريال، أما الجالسين بالقرب من المسرح قليلًا فجاءت أسعار التذاكر 395.00 ريال.

فيما اختلفت أسعار حجز الحفل للواقفين، وهي: 695.00 ريال، و295.00 ريال، حسبما أعلن الموقع.

ومن المنتظر أن يقدم النجوم عددًا كبيرًا من أغانيهم التي يعشقها الجمهور.

وكان الهضبة، قد أحيا حفله الأول في السعودية، في ديسمبر الماضي.

يُذكر أن عمرو دياب، طرح مؤخرًا ألبوم ”كل حياتي“، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.