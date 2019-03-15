نعي مؤثر لرائدة العمل الخيري.. تعرّف جانبًا من سيرة الأميرة الشابة الراحلة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل

نعى عدد كبير من أبناء وبنات الأسرة الحاكمة في السعودية، إلى جانب العاملين في قطاع العمل الخيري في المملكة، مساء اليوم الجمعة، الأميرة الشابة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والتي فارقت الحياة بشكل مفاجئ شكل صدمة لكل من يعرفها.

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بدعوات الرحمة والغفران للأميرة الراحلة التي تُوصف بـ“رائدة العمل الخيري“ في البلاد، فور إعلان الديوان الملكي السعودي وفاتها.

فقدنا قائدة ريادة الأعمال الاجتماعية بـ #السعودية الأميرة #البندري_بنت_عبدالرحمن_الفيصل

رحمها الله وأسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/LNzRzttz60 — نبيل كوشك Nabeel Koshak (@nkoshak) March 15, 2019

فجعنا بوفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل ، وتعازينا لوالدتها الأميرة موضي بنت خالد ولأسرتها . كانت شخصية مميزة بعطائها وأخلاقها ، ولقد عملنا معها @AlFaisalya من خلال برامج مع @KKFoundation التي تديرها بجدارة … ستفتقدها ساحة العمل الخيري .. رحمها الله وغفر لها… — فهدة بنت سعود (@fahdabntsaud) March 15, 2019

وتُوفيت الأميرة البندري، وهي على رأس عملها كرئيسة تنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والتي شاركت من خلالها قبل أيام قليلة في المؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل، وهو آخر ظهور لها خلال فعالية عامة قبل أن تفارق الحياة.

سمو الأميرة البندري الفيصل تشارك في الجلسة الأولى من المؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل، وتتحدث حول سياسات الحماية والتنمية المستدامة للطفل ودور المؤسسة في كسب التأييد لذلك. pic.twitter.com/XoXLbfVlXj — مؤسسة الملك خالد (@KKFoundation) March 12, 2019

ويرتبط اسم الأميرة الراحلة، وظهورها الإعلامي بالعمل الخيري في المملكة، وتقدمت مؤسسات، وجمعيات، وأفراد عاملون في ذلك القطاع، قوائم المعزّين في وفاة الأميرة، والتي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.

المصاب جلل والفقد عظيم.. غفر الله لصاحبة القلب الكبير الأميرة #البندري_عبدالرحمن_الفيصل وعوّض شبابها في الجنة..

ونسأل الله ينزل الصبر والسكينة على زوجها وأبناءها ووالدتها الأميرة موضي بنت خالد وعائلتها ..

إنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/ecGNbh64eb — Fatima Alhamlan, PhD (@FatimahAlhamlan) March 15, 2019

ويصف مقربون من الأميرة البندري، والتي تشغل عدة مناصب فخرية في مؤسسات وجمعيات خيرية أخرى، أن الراحلة نشطة جدًا في العمل الخيري، إلى جانب تواضعها، وعلاقاتها الطيبة مع محيطها في العمل.

رحم الله الاميره #البندري_عبدالرحمن_الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية رحمة واسعة، هي أحد اركان العمل التنموي بالسعودية، أميرة التواضع و العطاء اللهم ضاعف لها الحسنات حسناتا. pic.twitter.com/3cf6qK7YNb — غادة العريفي (@ghada_ar) March 15, 2019

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى نتقدم بأحر التعازي للأسرة المالكة في وفاة العضو الفخري لفريق خادم وطن بعسير صاحبة السمو الملكي الأميرة #البندري_عبدالرحمن_الفيصل رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/A9KgESKpGY — فريق خادم وطن (@KadmWatan1) March 15, 2019

والأميرة الراحلة هي حفيدة ثالث ملوك السعودية، الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، كما أنها حفيدة رابع ملوك السعودية من طرف أمها الأميرة موضي بنت الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود.