نعي مؤثر لرائدة العمل الخيري.. تعرّف جانبًا من سيرة الأميرة الشابة الراحلة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل

نعي مؤثر لرائدة العمل الخيري.. تعرّف جانبًا من سيرة الأميرة الشابة الراحلة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نعى عدد كبير من أبناء وبنات الأسرة الحاكمة في السعودية، إلى جانب العاملين في قطاع العمل الخيري في المملكة، مساء اليوم الجمعة، الأميرة الشابة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والتي فارقت الحياة بشكل مفاجئ شكل صدمة لكل من يعرفها.

وازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بدعوات الرحمة والغفران للأميرة الراحلة التي تُوصف بـ“رائدة العمل الخيري“ في البلاد، فور إعلان الديوان الملكي السعودي وفاتها.

وتُوفيت الأميرة البندري، وهي على رأس عملها كرئيسة تنفيذية لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والتي شاركت من خلالها قبل أيام قليلة في المؤتمر الوطني الثاني لنمو وسلوكيات الطفل، وهو آخر ظهور لها خلال فعالية عامة قبل أن تفارق الحياة.

ويرتبط اسم الأميرة الراحلة، وظهورها الإعلامي بالعمل الخيري في المملكة، وتقدمت مؤسسات، وجمعيات، وأفراد عاملون في ذلك القطاع، قوائم المعزّين في وفاة الأميرة، والتي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصف مقربون من الأميرة البندري، والتي تشغل عدة مناصب فخرية في مؤسسات وجمعيات خيرية أخرى، أن الراحلة نشطة جدًا في العمل الخيري، إلى جانب تواضعها، وعلاقاتها الطيبة مع محيطها في العمل.

والأميرة الراحلة هي حفيدة ثالث ملوك السعودية، الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، كما أنها حفيدة رابع ملوك السعودية من طرف أمها الأميرة موضي بنت الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

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