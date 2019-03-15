وفاة الأميرة السعودية البندري بنت عبدالرحمن آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وفاة الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء ذلك في بيان أصدره الديوان الملكي السعودي، اليوم، للإعلان عن الوفاة.

وجاء في البيان: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله“.

والأميرة الراحلة هي الابنة العاشرة للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، ووالدتها الأميرة الجوهرة بنت سعد السديري، ولها عدد من الأشقاء والشقيقات.

وأشقاؤها هم الأمير سعد والأمير عبدالمحسن والد الأميرالشاعر بدر بن عبدالمحسن والأمير مساعد والد الأميرالشاعر عبدالرحمن بن مساعد، ولها شقيقة واحدة هي الأميرة حصة.

وتزوجت الأميرة الراحلة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل آل سعود من ابن عمها الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.