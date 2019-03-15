وفاة السعودي محسن الحربي ”رافع السبابة“ بعد إصابته في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

توفي المواطن السعودي، محسن الحربي، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته البالغة جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، صباح اليوم.

جاء ذلك بحسب ما أكد نجله الدكتور فراس محسن الحربي، لصحيفة ”عاجل“ الإلكترونية السعودية.

وظهر المواطن السعودي في صورة لافتة التقطتها عدسات المصورين، اليوم، وهو يرفع سبابته أثناء نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالهجوم الإرهابي.

وفجرت واقعة إطلاق نار على مصلين بمسجدين في نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة، حالة من الصدمة بين سكان بلد معروف بالأمان والتسامح يندر فيه العنف باستخدام الأسلحة النارية.

وبث مسلح لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو، بعد أن نشر بيانًا يندد فيه بالمهاجرين.