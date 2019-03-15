ناج سعودي من مجزرة نيوزيلندا يرفع الأذان قبل الهجوم (فيديو)

نشر والد أحد السعوديين الناجين من الهجوم الذي وقع بمسجدين في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لابنه وهو يرفع الآذان، وذلك قبل العملية الإرهابية التي تسببت في مقتل 49 شخصًا وإصابة 48 اخرين.

ونشر والد المواطن السعودي أبو محمد الفقيهي، مقطع فيديو لابنه وهو يرفع الآذان في المسجد الذي وقع فيه العمل الإرهابي بنيوزيلندا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت السفارة السعودية في نيوزيلندا، ”إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، تبينت إصابة مواطنينِ سعوديينِ بجروح، وتم الاطمئنان على صحتهما وسلامتهما“.‎