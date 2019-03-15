والد أحد السعوديين المصابين بهجوم نيوزيلندا يكشف طبيعة إصابة نجله (فيديو)

كشف والد أحد مواطنَينِ سعوديينِ أصيبا بهجوم استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، خلال أداء صلاة الجمعة، طبيعة إصابة نجله.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة قالت السفارة السعودية في نيوزيلندا، ”إنه في إطار متابعتها لحادثي إطلاق النار في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، تبينت إصابة مواطنينِ سعوديينِ بجروح، وتم الاطمئنان على صحتهما وسلامتهما“.‎

وقال أبو أصيل وهو والد الضحية في مقابلة تلفزيوينة: ”إن الهجوم تصادف مع وجود ابنه في المسجد، حيث خرج ولجأ إلى أحد البيوت“.

وأضاف أن ابنه وهو طالب في نيوزيلندا ”تعرض لإطلاق النار بعد خروجه من البيت، الذي لجأ إليه، حيث أصيب في الرجل“.

وأوضح أن الوضع الصحي لنجله ”مستقر بحسب تأكيدات سفارة المملكة، وسيتم إجراء عملية جراحية له بعد إتمام الفحوصات الضرورية“.