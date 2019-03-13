القضاء السعودي ينظر في قضية المتهمين بزعزعة استقرار المملكة

عقدت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين بزعزعة استقرار السعودية.

وقال المدعي العام، إن لوائح الدعوى العامة المعدة ضد المتهمين سُلّمت للمحكمة التي سلَّمت المتهمين نُسخًا من تلك اللوائح بحضور ذويهم.

وبحسب وسائل إعلام سعودية محلية فقد حددت المحكمة موعدًا للجلسة القضائية المقبلة لتقديم ردود المتهمين على ما ورد في اللوائح.

وكانت النيابة العامة، قالت في بيان لها الشهر الماضي:“إن المتهمين قاموا بتنظيم عمل لزعزعة أمن و استقرار السعودية ، حيث تم رصد نشاط منسق لهم، للمساس باستقرار المملكة“.