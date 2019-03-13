طائرات بوينغ 737 ماكس غير مسجلة في السعودية

طائرات بوينغ 737 ماكس غير مسجلة في السعودية

المصدر: رويترز

قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، ”إنه لا توجد طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس مسجلة لدى المملكة“.

وأضاف المسؤول أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.

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