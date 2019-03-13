طائرات بوينغ 737 ماكس غير مسجلة في السعودية

قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، ”إنه لا توجد طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس مسجلة لدى المملكة“.
وأضاف المسؤول أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.
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قال المتحدث إن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.
المصدر: رويترز
قال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، ”إنه لا توجد طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس مسجلة لدى المملكة“.
وأضاف المسؤول أن أجواء المملكة خالية من هذا النوع من الطائرات.