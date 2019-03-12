الشريان: هل سيأتي يوم تزوج فيه المرأة السعودية نفسها؟ (فيديو)

ناقش الإعلامي السعودي داوود الشريان، قضية ”عضل الفتيات“ إي منعهن من الزواج ظلمًا من باب التضييق عليهن، أو منع الولي المرأة من أن تتزوج بالكفء من الرجال إن طلبت ذلك، ورغبت به ورغب بها، و“العضل“ محرم في الشرع.

وقال المحامي عبدالله المعيوف، خلال برنامج ”داوود الشريان“ إن المذهب الحنبلي، يرى أن الرجل إذا تكرر العضل منه فهو فاسق، والفاسق ينبغي أن يعاقب.

وأوضح المحامي المعيوف، أن المرأة السعودية ضحية للموروث الاجتماعي الذي يفسر الدين تفسيرًا خاطئًا.

وطالب المحامي بأن تكون الخطوة الأولى لحماية المرأه هو فصل الموروث الاجتماعي عن الدين.

وأشار إلى أن الرجل يعضل الفتاة من أجل الوظيفة بحجة أنت ومالك لأبيك فهو لا يصل له التفسير الصحيح للنص بحيث يوضح له الحالات التي يجوز للأب أخذ مال ابنه وبنته.

وبين أن هناك أعرافاً تقاطع الدين وتختلف معه بحجة أن هذا من العرف، قائلاً: ”الحرج ليس من الشريعة ولكن من عادات الناس وثقافتهم“.

وبسؤال داود لمعيوف: ”هل سيأتي يوم البنت تزوج نفسها في المملكة“؟ ورد الضيف إنه يستبعد ذلك، متابعا: ”لا أعتقد أنهم سيعزفون عن رأي الجمهور.. إلا في حالات ضيقة ممكن“، لأن قانون الأحوال الشخصية في جميع الدول يستمد من الدين والشرع.

يذكر أن قضايا العضل من المعضلات التي تواجه المجتمعات العربية بصفة عامة والمجتمع السعودي بصفة خاصة، رغم أن المرأة بلغت أعلى المناصب إلا أنَّ العادات والتقاليد ما زالت هي من تتحكَّم بها لتجعلها فريسة مقهورة بسبب العضل.

المعيوف: "في المذهب الحنبلي إذا تكرر العضل منه فهو فاسق" والفاسق ينبغي أن يعاقب، وفي نظام الحماية من الإيذاء ..نص على أن الإساءة النفسية وذكر منها التكرار المرتبط، ثم ذكر الحقوق المعنوية التي كفلها لها الشرع أو النظام" #عضل_الفتيات_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/mMA3dKOqGY — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 12, 2019

#داود: "هل سيأتي يوم البنت تزوج نفسها في المملكة"

المعيوف: "أنا أتوقع أن هذا سيكون بعيد .. لأنني لا أعتقد أنهم سيعزفون عن رأي الجمهور.. إلا في حالات ضيقة ممكن"#عضل_الفتيات_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/c2Qa9HrWyi — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 12, 2019

المعيوف: المشكلة في قانون الأحوال الشخصية ، بعض القضاة يعمل بالنسب والبعض لا يعمل".

المعيوف: "هذه من التقاليد وليس من الدين .. ولكن القاضي يخشى أن يحدث ضرر أكبر"

المعيوف: "الصحيح الذي أفتى به الشيخ ابن باز هو أن النسب ليس بشرط"#عضل_الفتيات_مع_داود

على قناة #SBC pic.twitter.com/aiYodmJyXT — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 12, 2019