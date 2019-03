وداع مهيب للأمير السعودي الراحل فيصل بن بدر (صور)

View this post on Instagram

أدى عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين، صلاة الجنازة على جثمان الأمير السعودي الراحل، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، الذي توفي أمس الإثنين بشكل مفاجئ أحدث صدمة لأقاربه وأصدقائه. . وشارك وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمراء بارزون آخرون من الأسرة الحاكمة، في أداء الصلاة على جثمان الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.