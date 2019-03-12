وداع مهيب للأمير السعودي الراحل فيصل بن بدر (صور)

أدى عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان الأمير السعودي الراحل، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، الذي توفي يوم أمس الإثنين بشكل مفاجئ أحدث صدمة لأقاربه وأصدقائه.

وشارك وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمراء بارزون آخرون من الأسرة الحاكمة، في أداء الصلاة على جثمان الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وحضر مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من رجال الدين والأمن أداء الصلاة قبل نقل الجثمان إلى المقبرة لدفنه بحضور أسرته، يتقدمهم والده الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وإخوته، عبدالعزيز ومحمد وسعود وخالد.

وشارك عدد كبير من السعوديين، في نعي الأمير الشاب، المعروف في الأوساط الرياضية، سواء من خلال عمله في هيئة الرياضة السعودية الحكومية، أو لكونه عضو شرف في نادي النصر السعودي.

والاسم الكامل للأمير الراحل هو فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.

والحياة الشخصية للأمير الراحل بعيدة عن الأضواء، ويعرف منها زواجه قبل نحو عام من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير في حفل عائلي، حضره وقتها عدد كبير من أبناء الأسرة والأصدقاء.