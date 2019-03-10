بعد توقيفه لأسبوع.. برنامج داوود الشريان يعود مجددًا (فيديو)

أكدت الصفحة الرسمية لبرنامج الإعلامي السعودي داوود الشريان، بأن البرنامج الذي أوقف لمدة أسبوع سيعود ويواصل تقديم حلقاته عبر شاشة قناة ”SBC“.

وقالت صفحة البرنامج عبر ”تويتر“: ”‏بثقة مستحقة ونتائج يشهد بها القاصي والداني، المرأة السعودية تثبت قدراتها في مختلف المجالات والتخصصات.. ننتظركم الليلة“.

وقد عرضت الصفحة أيضًا، مقطع فيديو قصيرًا يعرض مقتطفات من الحلقة الجديدة، التي تحمل عنوان ”تمكين المرأة مع داوود“، وتأتي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

وكانت قناة ”SBC“، قد أوقفت بث برنامج الإعلامي داوود الشريان المثير للجدل، دون أن يتضح إن كان القرار سيشمل حلقة ذلك اليوم فقط، أم إعلان إيقاف عرض البرنامج نهائيًا.

وتناول البرنامج عبر عدة حلقات قضايا محلية ينقسم السعوديون حولها، قبل أن يفاجؤوا بوقف عرض حلقاته قبل نحو أسبوع.