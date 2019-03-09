بالفيديو.. محمد عبده يتعرض لموقف طريف على المسرح

أثار الفنان السعودي محمد عبده، دهشة وإعجاب جمهوره في آخر حفلاته بالمملكة، أثناء تقديمه إحدى أغانيه الجديدة، بعد أن تعرض لموقف محرج أثناء الغناء.

وكان محمد عبده يغني وأمامه نوتة بها كلمات الأغنية، وأثناء تقديمه الوصلة الغنائية، أدخل على الأغنية عبارة ”ما أقدر أقرأ“ بنفس اللحن الذي يغني به، ليعبر عن عدم قدرته على قراءة كلمات الأغنية المكتوبة لصغر حجمها.

ونشرت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بأخبار المشاهير، مقطع فيديو من الحفل يوضح الموقف الطريف الذي تعرض له محمد عبده، ورد فعل الجمهور الذي انتفض وضجت القاعة بالضحك والتصفيق الحاد للنجم المحبوب.

وفور نشر الفيديو، انهالت التعليقات من جمهور ومحبي الفنان السعودي محمد عبده، مبدين إعجابهم به وبسرعة بديهته، مؤكدين أنه مهما أخطأ فهو محبوب من الجميع، وأشادت به أغلب التعليقات.

وقال أحد النشطاء: ”أسرع ترقيع“ في إشارة منه إلى تمكن الفنان في الخروج من الموقف المحرج، فيما أبدى آخر إعجابه بما حدث مع الفنان قائلا: ”حتى أغلاطه تجننن وياليت كل اللي يعيد مثله أجمل صوت وأجمل آهات وكلشي فنان أبونوره“.

ومحمد عبده مغنٍّ سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، ويعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، ومعروف بلقب ”فنان العرب“ ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.