رابح صقر ونوال الكويتية في حفل غنائي بالسعودية

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن تنظيمها حفلًا غنائيًا يقدمه المطرب السعودي رابح صقر والمطربة نوال الكويتية، بمدينة الأحساء في السعودية.

وأعلنت الصفحات الرسمية لـ“روتانا“ على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم الكشف قريبًا عن موعد طرح تذاكر الحفل، الذي سيقام يوم 29 من شهر آذار/مارس الجاري، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وكانت شركة روتانا طرحت ألبوم رابح صقر الأخير، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويضم 7 أغانٍ وحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

ويأتي الحفل المشترك، ضمن سلسلة حفلات غنائية، يحييها كوكبة من نجوم الطرب في الوطن العربي، خلال الشهر الجاري في السعودية، أبرزهم راشد الماجد ونجوى كرم وماجد المهندس ومحمد عبده.