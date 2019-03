رابح صقر ونوال الكويتية في حفل غنائي بالسعودية

View this post on Instagram

‏⁧‫#هيئة_الترفيه و‬⁩ ⁧‫#روتانا‬⁩ يقدمان حفلات #موسم_الشرقية ٢٩ مارس ???????? #الإحساء صقر الاغنية الخليجية #رابح_صقر و القيثارة #نوال_الكويتية سيتم الاعلان عن موعد بيع التذاكر قريباً ‏⁦‪@Enjoy_Saudi‬⁩ ‏⁦‪@ZainKSA @rotanafmksa @rabehsaqer @nawal