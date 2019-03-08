ترقب لعودة بث برنامج داوود الشريان بعد إيقافه أسبوعًا

قال صحفيون ووسائل إعلام من داخل السعودية، اليوم الجمعة، إن قناة ”إس بي سي“ الحكومية ستعاود بدءًا من يوم الأحد القادم، بث برنامجها المثير للجدل الذي يقدمه ”داوود الشريان”، بعد توقفها عن بثه الأسبوع الماضي.

وبدأ الحديث عن عودة البرنامج للبث، عندما أشار الصحفي السعودي مالك الروقي، وهو مدير أخبار قناة ”mbc“ في السعودية ومذيع برنامج ”#ترند_السعودية، إلى أن الإعلامي السعودي المخضرم داوود الشريان سيعود للظهور مجددًا في برنامجه الذي يحمل اسمه.

وقال الروقي، في تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“: ”وش راح تكون حلقة #داود_الشريان بعد بكرة الأحد في برنامجه المميز على SBC ؟“.

كما نقلت صحيفة ”الوئام“ المحلية الإلكترونية، عن مصادر لم تسمها، قولها إن برنامج داود الشريان سيعود للظهور مجددًا على قناة ”SBC“، بعد إيقافه الأسبوع الماضي، وفي وقته المعتاد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء عند الثامنة مساء.

وأوقفت قناة ”إ س بي سي“ بث حلقات الأسبوع الماضي الثلاث للبرنامج دون أي توضيح عن سبب الإيقاف ومدته، والذي تزامن مع موجة انتقادات واسعة للمواضيع التي يتناولها.

وبثت القناة 6 حلقات من البرنامج على مدى أسبوعين، وأثارت كافة الحلقات تقريبًا جدلًا واسعًا، بعد أن تناولت قضايا مثل هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

وتصدرت صورة الشريان حاملًا حقنة مخدرة حصل عليها من أحد الأحياء العشوائية، على حد قوله، كبريات وسائل الإعلام العالمية، لتجر عليه سيلًا من الانتقادات.

وطالب كثير من السعوديين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإيقاف بث البرنامج، معتبرين ما يقدمه ”مسيئًا لصورة المملكة في الخارج“، بينما يعترض جمهور القناة على تلك المطالب، إذ يرون فيه وسيلة تسلط الضوء على قضايا محلية تستوجب التدخل الرسمي والحل.

وظهر الشريان بعد أسبوع من بث برنامجه عبر قناة ”العربية“ السعودية، ودافع عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون أن يبدي أي نية للتراجع بعد سيل الانتقادات التي واجهها.