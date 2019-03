View this post on Instagram

ترقب لعودة بث برنامج داوود الشريان بعد إيقافه أسبوعًا قال صحفيون ووسائل إعلام من داخل السعودية، اليوم الجمعة، إن قناة ”إس بي سي“ الحكومية ستعاود بدءًا من يوم الأحد القادم، بث برنامجها المثير للجدل الذي يقدمه ”داوود الشريان”، بعد توقفها عن بثه الأسبوع الماضي. . . #إرم_نيوز #السعودية #الرياض #إس_بي_سي #برنامج_داوود_الشريان #داوود_الشريان #ترند_السعودية #مالك_الروقي #تفاعل #أخبار #منوعات #أخبار #saudi #KSA #dawood_alsherian #al_sherian #sbc