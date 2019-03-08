تحديث جديد يكشف من أين تدار أشهر حسابات مواقع التواصل المثيرة للجدل في السعودية

كشفت تحديثات جديدة لموقع ”فيس بوك“، عن جزء من هوية مديري حسابات سعودية مثيرة للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظلت هوية أولئك الأشخاص عرضة للتكهنات والتوقعات.

وقاد مدون سعودي بارز، يدعى نايف مدخلي، ما يشبه الحملة التي قال إنها تستعين بالتحديثات الجديدة التي أطلقها موقع ”فيس بوك“، لكشف هوية الأشخاص الذين يديرون حسابات معروفة في موقع ”تويتر”، مثل ”نيزك“ و ”حقوق الضعوف“ و ”معتقلي الرأي“.

ويقول مدخلي المعروف بلقبه ”نايفكو“ الشهير في مواقع التواصل الاجتماعي، إن قانون الشفافية الذي أطلقته إدارة ”فيس بوك“، أواخر العام الماضي، فرض على مديري الصفحات في الموقع الكشف عن أماكن وجودهم للعلن.

واستعان ”نايفكو“ بذلك الشرط، لإثبات أن عددًا كبيرًا من الحسابات الشهيرة ذات المحتوى السعودي المثير للجدل في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام عند السعوديين، تدار من تركيا والعراق، معتمدًا على تلك الحسابات في ”فيس بوك“.

مثلا: حساب معتقلي الرأي يدار من العراق

كثير من الحسابات والمنظمات التي تدار من الخارج لم تنتبه لقانون الشفافية الجديد من فيسبوك، فعرّاهم. مع ان موضوعنا #حكاية_نيزك لكن مايمنع نستخدم ثغرة الشفافية مع بقية الحسابات.https://t.co/DaMgyvupZi pic.twitter.com/74Irvk2yvb — نايفكو NAIF (@naifco) ٧ مارس ٢٠١٩

حساب حقوق الضعوف، يدار من العراق وتركيا، وهو حساب يلعب على وتر إنساني مثل نيزك ويدّعي انه حساب سعودي خالص. #حكاية_نيزك https://t.co/gkrBDOj3mW

شاركونا حسابات أخرى وضعوها في الوسم pic.twitter.com/rHMvwKxcI7 — نايفكو NAIF (@naifco) ٧ مارس ٢٠١٩

وظهر ”نايفكو“ مساء الخميس على قناة ”إم بي سي“ ليشرح تلك المعلومات في برنامج ”ترند السعودية“ الذي يقدم محتوى مما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يدعو متابعيه الكثر لاستغلال تلك الميزة في ”فيس بوك“ والكشف عن المكان الذي تدار منه كثير من الحسابات مجهولة الهوية.

لماذا يعادي نايفكو نيزك وهل لديه أدلة على أنه يدار من الخارج#ترند_السعودية#نايفكو_في_ترند_السعودية @naifco pic.twitter.com/YdZa8sYzhb — ترند السعودية (@TrendKSATv) ٧ مارس ٢٠١٩

ووجدت دعوة الشاب السعودي النشط في التدوين ورصد الحسابات المعارضة لبلاده، استجابة لافتة من مغردين سعوديين كثر، نشروا صوراً توثق تحققهم من كون عدد من أشهر الحسابات ذات المحتوى السعودي في موقع ”تويتر“ تدار بالفعل من تركيا والعراق.

وقال المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، في تعليق على حديث ”نايفكو“ وما تبعه من تفاعل: ”بعد أن انكشفت حقيقة حساب نيزك، لازم نعرف أن تويتر أكبر من أنه منصة تواصل اجتماعي، هو ساحة حرب يستغلها العدو القطري والتركي لتمزيق مجتمعنا واستهداف وطننا وقيادتنا ورؤية أملنا ومستقبلنا من خلال معرفات تستخدم تكنيكات غاية في الخطورة“.

بعد أن انكشفت حقيقة #حساب_نيزك_الارهابي لازم نعرف أن تويتر أكبر من أنه منصّة تواصل اجتماعي،هو ساحة حرب يستغلها العدو القطري والتركي لتمزيق مجتمعنا واستهداف وطننا وقيادتنا و رؤية أملنا ومستقبلنا #الزعيم_المجدد من خلال معرفات تستخدم تكنيكات غاية في الخطورة

#نايفكو_في_ترند_السعودية — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) ٧ مارس ٢٠١٩

وتنشط تلك الحسابات التي أشار إليها ”نايفكو“ ومتابعيه، بتقديم محتوى سعودي يثار جدل واسع بشأنه على الدوام، دون أن تتضح هوية من يديرون تلك الحسابات وما إذا كانوا سعوديين وما هو مكان إقامتهم.

ويقول مدونون سعوديون مؤيدون لحملة ”نايفكو“، إن تلك الحسابات ”تستهدف إدخال السعوديين في جدل مستمر حول مختلف القضايا بهدف تفريقهم“، وأن ”دولًا تناصب الرياض العداء أو تنتهج سياسة مناقضة لسياستها الخارجية، تقف خلف تلك الحسابات وتمول أصحابها“.

وتقول وزارة الداخلية السعودية على الدوام، إن الكثير من الحسابات المجهولة التي تنشر محتوى سعودي وتتفاعل مع قضايا وحوادث داخلية، تكون منظمة وممولة وتدار من خارج السعودية بهدف الإساءة للبلاد وزرع الفتنة بين مواطنيها.ش