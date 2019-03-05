وفاة الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود (فيديو وصور)‎

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة جهيّر بين سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

بدوره قال الحساب الرسمي للملك سعود على موقع ”تويتر“: ”ننعى الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. سنفتقدك كثيرًا..“.

كما نشر الحساب مقطع فيديو للأميرة الراحلة في سن الطفولة، وهي برفقة والدها الأمير سعود في مدينة الرياض، في النصف الأول من القرن الماضي.

بقلم ملئ بالحزن والأسى ، ننعي الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز … رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته … وإنا لله وإنا إليه راجعون … سنفتقدك كثيرا ، رحمك الله . https://t.co/9Pqu6l8f5W — الملك سعود (@kingsaud) March 5, 2019

#ةالأميرة جهيّر بنت سعود ، بين أيدي والدها #الملك_سعود في حديقة الناصرية ،رحمهما الله وغفر لهما،وأدخلهما فسيح جناته، وتجاوز عنهما وثبتهما عند السؤال ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس

و أبدلهم دارا خيرا من دارهم،وارفع درجتهم،وافسح له في قبرههم ونور لهم فيه. pic.twitter.com/XqeZ5nxOmI — الملك سعود (@kingsaud) March 5, 2019

والأميرة جهيّر هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبدالعزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبدالعزيز.

والراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف، بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وأم لاثنتين من بناته، هما الأميرتان لمى ولين.