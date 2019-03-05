وفاة الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود (فيديو وصور)‎

وفاة الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود (فيديو وصور)‎

المصدر: الرياض_ إرم نيوز

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة جهيّر بين سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

بدوره قال الحساب الرسمي للملك سعود على موقع ”تويتر“: ”ننعى الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. سنفتقدك كثيرًا..“.

كما نشر الحساب مقطع فيديو للأميرة الراحلة في سن الطفولة، وهي برفقة والدها الأمير سعود في مدينة الرياض، في النصف الأول من القرن الماضي.

والأميرة جهيّر هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبدالعزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبدالعزيز.

والراحلة زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي المعروف، بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وأم لاثنتين من بناته، هما الأميرتان لمى ولين.

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