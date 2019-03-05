السعودية: قرار بريطانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ”خطوة بناءة“

رحب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، بقرار بريطانيا تصنيف تنظيم حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وقال المصدر إن ”تصنيف هذه الميليشيا المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية خطوة هامة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف أن ”خطوة المملكة المتحدة تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي، بشقيه العسكري والسياسي“.

وشدد على ”ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة“.

والخميس الماضي، صادق البرلمان البريطاني بغرفتَيه، على تصنيف حزب الله بجناحَيه العسكري والسياسي ”منظمة إرهابية“، فيما دخل القرار حيز التنفيذ، اعتبارًا من الإثنين.