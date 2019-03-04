لوكهيد تتلقى الدفعة الأولى لمنظومة ثاد الدفاعية للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة ترامب إنها تفاوضت مع المملكة عليها في 2017.

ومنح البنتاجون 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات العرض والقبول فيما يضفي الطابع الرسمي على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ ثاد إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة.

وفي إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاجون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة ثاد الدفاعية الجديدة.