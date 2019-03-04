”التحالف الإسلامي“ يعقد اجتماعًا في الرياض لبحث آلية مكافحة الإرهاب

عقد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، اليوم اجتماعًا في العاصمة السعودية الرياض، لعرض آلية بناء وتنفيذ مبادراته في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، أمام ممثلي الدول الأعضاء تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أشار أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في كلمة له في الاجتماع، إلى ”أهمية تحقيق تطلعات وزراء دفاع دول التحالف، للبدء في منظومة عمل، تحقق الأهداف التي اجتمعت إرادتهم السياسية على تحقيقها“.

وأكد اللواء المغيدي، أن ”المجتمعات الإسلامية عانت طويلًا من الإرهاب، وأصبحت محاربته في مقدمة أولويات هذه الأمة، ومن هذا المنطلق يعمل التحالف على القضاء عليه“.

وخاطب الأمين العام المكلف للتحالف، ممثلي الدول بقوله ”إنكم تقومون بعمل استثنائي في هذا التحالف الفريد بطبيعته وتوجهاته وأهدافه الاستراتيجية“.

ومن جهته، أشار القائد العسكري للتحالف، الفريق أول راحيل شريف في كلمته، إلى ”أن التحالف منبر رائع وبالغ الأهمية يتيح لنا فرصة لنبذل كل ما لدينا من جهود لمحاربة الإرهاب في المجالات الأربعة بشكل متناسق ومتكامل“.

وقال إن ”محاربة الإرهاب أكبر تحد في القرن الـ 21، فالإرهاب أسوأ أنواع الشرور على وجه البسيطة“.

وأضاف الفريق راحيل، أن ”الإرهابيين يملكون القدرات ويعملون معًا، فهم ليسوا مجرد تنظيم (داعش أو القاعدة أو بوكوحرام) أو غيرها من التنظيمات التي تتردد أسماؤها، بل أكثر من ذلك بكثير، فهناك داعمون ومموّلون وخلايا نائمة يشكلون جميعًا تهديدًا كبيرًا“.