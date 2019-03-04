السعودية تستثني كندا من بعثات الدراسة الخارجية

أصدرت السعودية، نشرة بعثاتها الدراسية بالخارج، دون أن تدرج فيها كندا، التي دخلت في أزمة دبلوماسية منذ أشهر مع الرياض، على خلفية رفض الأخيرة انتقادات ”أوتاوا“ الحقوقية.

وقالت صحيفة ”عكاظ“ المحلية، أن ”كندا تختفي من خريطة 92.9 ألف مبتعث، 34% منهم إناث“.

ويقدر عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بـ 92997 طالبًا من الجنسين، قسم منهم يدرس على حسابه الخاص، ونحو 9350 مرافقًا، وفق ما نقله المصدر ذاته عن أحدث إحصائية عن وكالة وزارة التعليم لشؤون الابتعاث.

ووفق المصدر ذاته، يتوزع السعوديون الدارسون في الخارج على النحو الآتي: أمريكا 51.083 مبتعثًا، بريطانيا 14.614، أستراليا 6694، ألمانيا 1929، أيرلندا 1162، فرنسا 743، هولندا 404، الصين 382، النمسا 339، اليابان 319، وفي بقية الدول 15.328.

ولم يذكر المصدر بقية الدول، غير أنه قال ”فيما اختفت كندا من خريطة دول الابتعاث“.

وكانت الخارجية الكندية، دعت الرياض، في آب/ أغسطس 2018، إلى الإفراج عن ”نشطاء المجتمع المدني“ الذين تم توقيفهم في المملكة آنذاك.

واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، ”شخصًا غير مرغوب فيه“، على خلفية ما عدَّته ”تدخلًا صريحًا وسافًا في الشؤون الداخلية للبلاد“.

وأعلنت السعودية، ”تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى“.

كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج البالغ عددهم 17 ألفًا و272 مبتعثًا، إلى دول أخرى مع أسرهم.