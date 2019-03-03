دراسة أمريكية حديثة تصنف السعودية تاسع أقوى دولة في العالم

صنفت دراسة أميركية حديثة، السعودية، كتاسع أقوى دولة في العالم للعام الجاري 2019، وسط احتفاء واسع من مواطني المملكة بمكانة دولتهم التي تعمل منذ نحو ثلاث سنوات على تحقيق مشروع التنمية العملاق ”رؤية السعودية 2030“.

وتسابقت وسائل الإعلام السعودية، في نشر نتائج الدراسة التي أجرتها مجلة ”US News and World Report“ بالتعاون مع جامعة ”بنسلفانيا“، ووضعت أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا في المراكز الخمسة الأولى على التوالي.

واستندت الدراسة التي نشرتها مجلة ”بيزنس إنسايدر“، إلى ما تتمتع به السعودية من تأثير سياسي كبير، وقدرات اقتصادية ضخمة، وتفوق عسكري، وسرعتها في تشكيل وتقوية التحالفات الدولية، وما تمتلكه من إمكانات في التعامل مع الأزمات.

ووصفت المجلة الأمريكية، السعودية بأنها ”بلد كبير وثري، وعملاق الشرق الأوسط“، إضافة لكونها موطن مكة المكرمة، قبلة المسلمين الذين يسافرون من كل أنحاء العالم، ولديها احتياطيات نفطية هائلة تصدرها حول العالم.

وشارك عدد كبير من المدونين السعوديين، بمن فيهم نخب ثقافية ودينية معروفة، في نشر نتائج الدراسة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة عبارات وصور ومقاطع فيديو تعكس فرحتهم بالتصنيف الجديد.

وفي موقع ”تويتر“، الأكثر استخداماً لدى السعوديين، وجد الوسم ”#السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم“، طريقه سريعاً إلى قائمة الترند في الموقع مع انضمام عدد كبير من السعوديين للتعليق تحته.

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عندما تكون حليف "موثوق" به عالميا والدول العظمى تحرص على الشراكة "الوثيقة" معك قبل غيرك ، فمن البديهي أن تكون ضمن أقوى 10 دول بالعالم .

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#السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم pic.twitter.com/cnEiXSW8FE — عناد العتيبي ???????? (@ENAD_Alotaibi) March 2, 2019

سبحان من اعز بلادنا الطاهرة واشغل بها كل الفئات، فمن يحبها ينظر لأنجازات الماضي والحاضر المبهر فالمستقبل المشرق و الكل يتمنى ان ينتسب لهذه الدولة العظيمة

ومن ابغضها انشغل في ايجاد سلبياتها ثم يتفاجأ بإانجازات اعظم مما نعلم ويرد الله كيدهم في نحورهم#السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم pic.twitter.com/yxJPHcE3nd — عبدالله بن سلطان آل سعود (@ASNA_20) March 3, 2019

القوة الاقتصادية احدى نقاط القوة التي ساهمت في هذا التصنيف العالمي #السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 2, 2019

قال سمو ولي العهد للعالم مبكراً

"طموحنا عنان السماء"

ثم أردفها بقوله :

"همتنا مثل همة طويق"

ثم كتب بيده على الصاروخ

"فوق هام السحب"

وترجمها بفيض من الإنجازات

في زمن قصير جداً ..

لذا ليس عجباً أن تكون :#السعوديه_تاسع_اقوي_دول_العالم

والقادم أجمل ..???????????? — فارس الروضان (@FAlrodhan) March 2, 2019

وبدأ كثير من السعوديين ووسائل إعلامهم، يطلقون على المملكة اسم ”السعودية الجديدة“، في إشارة إلى خطط التغيير العملاقة التي يقودها ولي العهد السعودي الشاب، الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف تنويع مصادر دخل البلاد بعيداً عن تصدير النفط فقط، من خلال توطين مشاريع صناعية وسياحية عملاقة جاذبة للاستثمارات العالمية.