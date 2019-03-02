النيابة السعودية تنفي تعرض موقوفة بـ“عملاء السفارات“ للتعذيب

أعلنت النيابة العامة السعودية أن التقارير الإعلامية حول تعرض موقوفة للتعذيب في قضية التواصل مع منظمات معادية للدولة غير صحيحة.

وذكر وكيل النيابة العامة السعودي، شلعان بن راجح شلعان، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، نشرتها السبت، أن ”جميع الموقوفين يعامَلون بصورة حسنة وفق القوانين“، نافيًا تعرض أي منهم للتعذيب.

وأوضح شلعان أن ”ما ورد في وسائل إعلام بشأن إحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يثبت ما يؤكده، علمًا أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات“.

وكانت النيابة العامة في السعودية أعلنت، أمس الجمعة، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي. وأوضح بيان النيابة العامة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.

وأوقفت النيابة 9 متهمين، منهم 5 رجال و4 نساء من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن 8، منهم 5 نساء و3 رجال، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.