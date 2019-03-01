السعودية تستعد لمحاكمة متهمي ”عملاء السفارات“

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الجمعة، الانتهاء من التحقيق مع متهمين ”بالإخلال بأمن المملكة وتستعد لإحالتهم إلى المحكمة المختصة“، في إشارة لما يُعرف في الإعلام المحلي بـ“خلية عملاء السفارات“.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنها ”انتهت من تحقيقاتها مع الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية“، وأنها تقوم بـ ”إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها وهي حاليًا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة“.

وجاء في البيان الذي نشرته النيابة عبر حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“: ”تؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام“.

وكان جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي كشف، في أيار/ مايو الماضي، عن ضبط خلية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم نساء بتهمة القيام ”بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة“.

وأصدرت النيابة العامة السعودية، في حزيران/يونيو الماضي، بيانًا كشفت فيه عن نتائج تحقيقاتها مع الخلية التي قالت إن عدد المقبوض عليهم في القضية ذاتها بلغ 17 شخصًا، وبينهم نساء، فيما تم الإفراج مؤقتًا عن ثمانية وأقر التسعة الموقوفون بالتهم الموجهة لهم.