السعودية تعلن عن سحب الجنسية من حمزة نجل أسامة بن لادن

أعلنت السعودية اليوم الجمعة أنها سحبت الجنسية من حمزة، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، المقيم خارج المملكة، وأسقطتها من السجلات الرسمية، بناء على قرار ملكي.

ونشرت صحيفة ”أم القرى“ الرسمية في المملكة، قرار إسقاط جنسية حمزة، قائلةً: ”تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بأنه صدر الأمر الملكي الكريم رقم (15690) وتاريخ 21/ 3/ 1440هـ (29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية السعودية عن (حمزة أسامة محمد بن لادن)من السجلات الرسمية“.

وأمس الخميس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على حمزة، ابن زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ووصفت الخارجية الأمريكية حمزة بن لادن بأنه أحد القادة البارزين لتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أنها تسعى للحصول على أي معلومات تخصه أو تخص موقعه الحالي.

وصنفت واشنطن حمزة بن لادن منذ عامين، إرهابيا دوليا. وتقول إنها ”تعتقد بوجوده في منطقة الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما عبر إلى إيران، أو يتواجد في أي مكان آخر في جنوب آسيا الوسطى“.

وكان حمزة المولود لزوجة أسامة بن لادن الثالثة خيرية، خاضعاً للإقامة الجبرية في إيران في فترة من الفترات التي أعقبت هجمات أيلول الدامية مع العشرات من عناصر القاعدة.