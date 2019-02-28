رئاسة أمن الدولة في السعودية تعلّق على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية في بريطانيا

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الخميس، أن الرياض ترحب بعزم المملكة المتحدة، تصنيف ميليشيات بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.

وأكد المتحدث بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب، وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت السعودية عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله، والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة.

وحثت السعودية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة، وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، مؤكدة أنها ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير ”حزب الله“ وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وكانت بريطانيا، أعلنت الإثنين الماضي، أنها ستحظر جماعة حزب الله اللبنانية وتضيفها بالكامل، بما في ذلك جناحها السياسي، إلى قائمتها بالمنظمات الإرهابية المحظورة.