السعودية تمنح بنك ”ستاندرد تشارترد“ ترخيصًا لافتتاح فرع له في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد، متعدد الجنسيات ومقره لندن، بفتح فرع له في المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فوض المجلس وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

وذكرت الوكالة، أن على البنك التزام الأعمال المصرفية والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة، على أن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) مع البنك، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك“.

و“ستاندرد تشارترد“ من أكبر البنوك في العالم، ولديه أكثر من 1700 فرع في أكثر من 70 دولة.

وتتجه السعودية لتيسير إجراءات افتتاح فروع للبنوك الأجنبية؛ لجذب استثمارات أجنبية، في ظل تراجع أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.