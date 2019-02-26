”أرامكو“ السعودية تزود مصر بأكثر من 500 ألف برميل نفط شهريًا

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع ”أرامكو“ السعودية على تمديد توريد الخام إلى مصافي التكرير المصرية لمدة 6 أشهر جديدة بدءًا من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة بدأت توريد الخام للمصافي المصرية بشكل تجريبي في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من 2017، ثم بدأت التوريد المنتظم في 2018.

وقال الوزير لرويترز: إن ”الشركة ستورد أكثر من 500 ألف برميل شهريًا من النفط الخام في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران المقبل“. ولم يذكر تفاصيل مالية.

وكانت السعودية وافقت في أبريل/ نيسان 2016 على تزويد مصر بـ 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريًا لمدة 5 سنوات.